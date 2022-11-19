Луис Энрике шутит об отношениях Феррана Торреса с его дочерью, а игрок «Барсы» пытается оставаться профессионалом

Перед стартом чемпионата мира Луис Энрике и Ферран Торрес вместе приняли участие в пресс-конференции. Тренера спросили, кто из игроков команды больше всего напоминает его самого.

«Если нужно выбрать кого-то одного, то я назову Феррана, а то моя дочь меня убьет», - пошутил Энрике. Все дело в том, что дочь тренера Сира Мартинес встречается с форвардом «Барселоны».

Торрес, в свою очередь, старался быть профессионалом.

«Я не испытываю дополнительного давления из-за этого, хотя мы знаем, что тренер – шутник, и он прошелся по этому поводу во время своих стримов», - заявил 22-летний футболист.

«Мы чувствуем разницу между тем, когда мы семья и когда мы тренер и футболист – для нас это нормально».

Ферран уже давно в отношениях с дочерью Луиса Энрике. Ходили слухи о том, что одна из причин трансфера футболиста в «Барселону» - его желание быть рядом с Сирой.