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У журналистов есть классная теория о том, почему Энрике завел канал на Twitch именно сейчас

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Как вы знаете, Луис Энрике не так давно запустил свой канал на Twitch.

Тренер сборной Испании пообещал фанатам, что поделится с ними «нефильтрованными мыслями» и постарается установить с болельщиками отношения без посредников.

El estreno de Luis Enrique en Twitch: "Me gusta que me llamen Padrique" - Faro de Vigo

Но у журналистов есть своя версия на этот счет.

Тони Хуанмарти из издания Relevo считает, что Энрике действует как хороший лидер и психолог. Заведя канал на Twitch, Луис хочет сместить внимание медиа на себя, чтобы игроки ощущали меньше давления. Таким образом в раздевалке «красной фурии» будет более спокойная атмосфера и футболисты смогут сосредоточиться на игре.

Учитывая, что в составе сборной много молодых игроков, для которых этот ЧМ станет первым, такой ход Энрике кажется блестящем.

А что вы думаете об этом?

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