FC BARCELONA
Блог

Рафинья рассказал, как отметит победу Бразилии на ЧМ. Диас уже проделывал подобное в «Лидсе»

Клубы
ЧМ-2022 ЧМ-2022
Сборная Бразилии по футболу Сборная Бразилии по футболу
Рафинья Диас Рафинья Диас
Барселона Барселона
Футбол Футбол

Совсем скоро в Катаре начнется чемпионат мира, эксперты считают сборную Бразилии одним из главных фаворитов турнира. 

Хоть до финала Мундиаля командам еще предстоит пройти длинный путь, полузащитник «Барселоны» Рафинья уже знает, как поступит, если его команда одержит победу. Об этом футболист рассказал изданию Marca:

«Я вообще не думал о нашем чемпионстве, но сейчас настало подходящее время. Если мы победим я сделаю то же самое, что сделал в «Лидсе».

Еще до перехода в «Барсу» Рафинья помог своей тогдашней команде, «Лидсу», избежать вылета из АПЛ. В конце сезона 2021/22 «Лидс» обыграл «Брентфорд» со счетом 2:1, а бразилец, забивший первый гол, прошел все поле «Брентфорда» на коленях.   

Жест игрока также имеет религиозное значение. Подобными «ритуалами» жители Южной Америки благодарят бога за исполненное желание.

Кстати, Рафинья в начале сезона обещал повторить свой проход, если «Барса» возьмет Лигу чемпионов. На это каталонцы рассчитывать уже не могут, а вот победа Бразилии на чемпионате мира еще может произойти.

Хотели бы вы увидеть такой ритуал Рафиньи в финале ЧМ?

Комментарии

Возможно, ваш комментарий – оскорбительный. Будьте вежливы и соблюдайте правила
Комментарии модерируются. Пишите корректно и дружелюбно.
  • По дате
  • Лучшие
  • Актуальные