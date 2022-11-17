Рафинья рассказал, как отметит победу Бразилии на ЧМ. Диас уже проделывал подобное в «Лидсе»

Совсем скоро в Катаре начнется чемпионат мира, эксперты считают сборную Бразилии одним из главных фаворитов турнира.

Хоть до финала Мундиаля командам еще предстоит пройти длинный путь, полузащитник «Барселоны» Рафинья уже знает, как поступит, если его команда одержит победу. Об этом футболист рассказал изданию Marca:

«Я вообще не думал о нашем чемпионстве, но сейчас настало подходящее время. Если мы победим я сделаю то же самое, что сделал в «Лидсе».

Еще до перехода в «Барсу» Рафинья помог своей тогдашней команде, «Лидсу», избежать вылета из АПЛ. В конце сезона 2021/22 «Лидс» обыграл «Брентфорд» со счетом 2:1, а бразилец, забивший первый гол, прошел все поле «Брентфорда» на коленях.

Жест игрока также имеет религиозное значение. Подобными «ритуалами» жители Южной Америки благодарят бога за исполненное желание.

Кстати, Рафинья в начале сезона обещал повторить свой проход, если «Барса» возьмет Лигу чемпионов. На это каталонцы рассчитывать уже не могут, а вот победа Бразилии на чемпионате мира еще может произойти.

Хотели бы вы увидеть такой ритуал Рафиньи в финале ЧМ?