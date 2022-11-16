«Буси по-прежнему №1 на своей позиции». Луис Энрике рассказал о роли Бускетса в сборной Испании

Луис Энрике подчеркнул важную роль ветерана Серджи Бускетса в сборной Испании.

«Если мы сможем контролировать матч и играть так, как мы хотим: владеть мячом и доминировать над соперником на его половине поля, тогда Буси по-прежнему №1 на своей позиции».

«Если мы допустим, что матч превратится в игру с длинными передачами, сквозным футболом и откажемся от нашего стиля, то, Бускетс больше не будет «лучшим» игроком».

«На сегодняшний день в мировом футболе я не вижу никого, кто лучше мог бы продемонстрировать наш стиль игры. Бускетс – опора для нашей атаки и обороны».

Ожидается, что Серджи Бускетс сыграет одну из ведущих ролей в составе сборной Испании на предстоящем чемпионате мира – он отлично знаком с системой Луиса Энрике.

Будущее футболиста в «Барселоне» пока под вопросом – контракт ветерана заканчивается будущим летом.