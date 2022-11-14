«Барселона» хочет продлить контакт с Дембеле до старта чемпионата мира: на это есть две причины

«Барселона» хочет воспользоваться международным перерывом, чтобы провести переговоры по новым контрактам с некоторыми игроками, прежде всего с Усманом Дембеле, сообщает Mundo Deportivo.

Каталонцы хотят продлить соглашение с Дембеле до 2026 года, как можно скорее.

Во-первых, «Барса» боится упустить вингера после Чемпионата мира, если он выступит на высоком уровне. Сейчас сумма отступных в контракте Усмана с каталонцами составляет 50 млн евро – любой заинтересованный клуб может позволить себе этот трансфер.

Во-вторых, «сине-гранатовые» хотят избежать повторения ситуации, которая произошла прошлым летом, когда Дембеле стал свободным агентом на короткое время. Действующий контракт француза рассчитан до 2024 года.

Сам Дембеле знает о намерениях «Барселоны» и готов остаться на «Камп Ноу», важную роль в этом решении сыграла поддержка Хави и Жоана Лапорты.