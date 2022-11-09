Гол «Осасуны» нельзя было засчитывать? Алонсо толкали после подачи с углового
«Барселона» пропустила неоднозначный гол в первом тайме против «Осасуны».
Хозяева забили на шестой минуте, когда Давид Гарсия реализовал подачу с углового.
Однако было замечено, что игроки «Барсы» жаловались на фол.
Кадры показали, что на Маркосе Алонсо явно фолили перед голом.
Игрок «Осасуны» толкнул Алонсо на землю, что позволило мячу попасть к Гарсии до его гола.
Судья или VAR проверили это, но решили не отменять гол.
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