Гол «Осасуны» нельзя было засчитывать? Алонсо толкали после подачи с углового

«Барселона» пропустила неоднозначный гол в первом тайме против «Осасуны».

Хозяева забили на шестой минуте, когда Давид Гарсия реализовал подачу с углового.

Однако было замечено, что игроки «Барсы» жаловались на фол.

Кадры показали, что на Маркосе Алонсо явно фолили перед голом.

Игрок «Осасуны» толкнул Алонсо на землю, что позволило мячу попасть к Гарсии до его гола.