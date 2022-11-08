«Там от меня толку нет». Рафинья предупредил Хави, на какую позицию его не стоит ставить

«Я сказал Хави, что хотел бы играть на правом фланге – там я могу быть полезен команде», - признался Рафинья в интервью для Cadena Ser.

«От меня нет толку, когда я играю слева».

Хави все-таки несколько раз задействовал Рафинью на левом фланге в этом сезоне, а иногда мы видели, как бразилец менялся с Дембеле, чтобы играть справа.

В сборной Рафинья чащей играет именно, как правый вингер, а Винисиус действует слева. Возможно, поэтому он уже забил три гола и сделал два ассиста за Бразилию.

В «Барселоне» на счету у Рафиньи пока только один гол после его громкого трансфера из «Лидса» этим летом.