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«Там от меня толку нет». Рафинья предупредил Хави, на какую позицию его не стоит ставить

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«Я сказал Хави, что хотел бы играть на правом фланге – там я могу быть полезен команде», - признался Рафинья в интервью для Cadena Ser.

«От меня нет толку, когда я играю слева».

Хави все-таки несколько раз задействовал Рафинью на левом фланге в этом сезоне, а иногда мы видели, как бразилец менялся с Дембеле, чтобы играть справа.

В сборной Рафинья чащей играет именно, как правый вингер, а Винисиус действует слева. Возможно, поэтому он уже забил три гола и сделал два ассиста за Бразилию.

В «Барселоне» на счету у Рафиньи пока только один гол после его громкого трансфера из «Лидса» этим летом.

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