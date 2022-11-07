Под руководством каких тренеров Жерар Пике играл больше всего? Вы спрашивали – мы отвечаем

Жерар Пике завершил свою карьеру и попрощался с «Барселоной» в прошедшую субботу 5 ноября в матче с «Альмерией». Жерар помог своей команде сохранить ворота сухими, игра закончилась победой «Барсы» (2:0).

Воспитанник Ла Масии с 2004 по 2008 год провел в «Манчестер Юнайтед», а потом вернулся в главный клуб своей жизни, где получил статус легенды.

Пике сыграл 616 матчей за каталонцев, забил 53 гола и сделал 15 результативных передач. В его активе множество трофеев с клубом, в том числе три победы в Лиге чемпионов и восемь в Ла Лиге.

За свою 18-летнюю карьеру испанец играл под руководством множества тренеров на клубном уровне. Одни благоволили ему больше, чем другие. Давайте посмотрим, под руководством кого из тренеров Пике провел больше всего матчей.

Хави

Неожиданно видеть Хави в этом списке, учитывая, насколько непростыми были его отношения с бывшим товарищем по команде Жераром Пике. Хави возглавил каталонский клуб в ноябре 2021 года – это совпало с худшим периодом в карьере Пике, страдавшего от травм, потери формы и места в основе, а также разрыва отношений с Шакирой.

Под руководством Хави Жерар сыграл 37 матчей (2 781 минуту). За это время он забил 1 гол и набрал 10 желтых карточек. Интересно, что при Кумане Пике сыграл больше по времени (2812), но не по количеству матчей – 35.

Херардо Мартино

Мартино руководил «Барселоной» в сезоне 2013/14, а Жерар Пике был его ключевым игроком.

При аргентинском специалисте защитник сыграл в 39 матчах (3 392 мин), забил 4 гола и набрал 7 желтых карточек.

Мартино покинул «Барсу» после одного сезона, поскольку не сумел выиграть с командой ничего, кроме Суперкубка Испании.

Эрнесто Вальверде

Несмотря на низкую популярность среди болельщиков, Вальверде был одним из самых успешных тренеров «Барселоны» за последние годы. Он возглавлял команду с июня 2017 по январь 2020 и дважды выиграл Ла Лигу.

Пике провел 124 матча (10 888 мин) из 145 возможных при Эрнесто Вальверде, забил 13 голов и сделал 4 ассиста, получив 32 желтые карточки.

Луис Энрике

Еще один успешный тренер «Барселоны» Луис Энрике руководил командой с 2014 по 2017 год и выиграл все возможные титулы. Последний триумф «сине-гранатовых» в Лиге чемпионов был в 2015 году, именно при Энрике.

Жерар Пике провел 131 матч (11 455 мин) из 181 возможного под руководством Луиса Энрике, забил 15 голов, сделал 2 ассиста и получил 35 желтых карточек.

Пеп Гвардиола

Пожалуй, величайший тренер «Барселоны» со времен Йохана Кройффа, Гвардиола рулил командой с 2008 по 2012 год: две победы в Лиге Чемпионов, три в Ла Лиге – это только несколько трофеев, которые «Барса» выиграла с Пепом.

Гвардиола провёл 247 матчей у руля «Барселоны», а Жерар Пике принимал участие в 183-х из них (15 048 мин). Именно при действующем тренере «МанСити» Жерар дебютировал за «Барселону» в августе 2008.

Пике забил 13 голов, сделал 7 результативных передач и набрал 46 желтых карточек. Жесткую конкуренцию ему составляли Карлес Пуйоль и Рафаэль Маркес.

Всего за свою клубную карьеру Жерар Пике работал с 12 тренерами, сыграл 667 матчей, забил 68 голов и получил 165 желтых карточек, а также 5 прямых красных. Он выиграл 34 трофея, выступая за «МЮ» и «Барселону». Жерар Пике навсегда останется одной из легенд каталонского клуба.