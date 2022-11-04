Пике прочат в президенты «Барсы». А что об этом думает Хави?

Жерар Пике заявил, что покидает «Барселону» и заканчивает карьеру игрока. При этом многочисленные источники сообщали, что каталонец в будущем может войти в руководство клуба и даже занять должность президента «Барсы».

О перспективах Жерара на руководящей должности спросили Хави.

Вот что ответил тренер «блауграны» на пресс-конференции:

«Жерар может быть президентом «Барсы». Он может быть вообще кем угодно, потому что у него много способностей, он обладает лидерскими качествами, я в нем уверен».

Кажется, никто уже не сомневается в том, что Пике вернется в «Барселону», но то, какую роль для него приготовили, пока остается загадкой.

Президентское кресло Жерару придется ждать долго. Жоан Лапорта был переизбран на шестилетний срок лишь в прошлом году, на этом посту он сменил Жозепа Бартомеу.

Следующие президентские выборы состоятся не раньше 2027 года.

Хотели бы увидеть Пике в качестве президента «Барселоны»?