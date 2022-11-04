Пике прочат в президенты «Барсы». А что об этом думает Хави?
Жерар Пике заявил, что покидает «Барселону» и заканчивает карьеру игрока. При этом многочисленные источники сообщали, что каталонец в будущем может войти в руководство клуба и даже занять должность президента «Барсы».
О перспективах Жерара на руководящей должности спросили Хави.
Вот что ответил тренер «блауграны» на пресс-конференции:
«Жерар может быть президентом «Барсы». Он может быть вообще кем угодно, потому что у него много способностей, он обладает лидерскими качествами, я в нем уверен».
Кажется, никто уже не сомневается в том, что Пике вернется в «Барселону», но то, какую роль для него приготовили, пока остается загадкой.
Президентское кресло Жерару придется ждать долго. Жоан Лапорта был переизбран на шестилетний срок лишь в прошлом году, на этом посту он сменил Жозепа Бартомеу.
Следующие президентские выборы состоятся не раньше 2027 года.
Хотели бы увидеть Пике в качестве президента «Барселоны»?
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