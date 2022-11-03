Пике решил уйти из «Барселоны». Стало известно на каких условиях и чем он займется дальше
Пике покинул «Барселону» и завершил свою футбольную карьеру. Жерар защищал цвета каталонцев с 2008 года.
Испанский журналист Сике Родригес поделился несколькими инсайдами. Он рассказал, на каких условиях Пике покинул клуб и чем Жерар займется после завершения карьеры игрока:
«Пике отказался от оставшейся зарплаты. Он не сыграет с «Эспаньолом» и не поедет на чемпионат мира. В среду состоялся прощальный ужин Жерара».
Родригес также намекнул на то, что защитник вернется в клуб, но уже в качестве члена руководства:
«В конце прощального ролика он говорит: «Я вернусь». При этом Жерар смотрит на президентскую ложу. Ничего не бывает случайным».
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