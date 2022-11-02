Европейская страна предлагала Рафинье выступать за их сборную: объясняем причину

Когда Рафинья играл за «Лидс», с ним связывались представители Федерации футбола Италии, чтобы предложить ему вступить в состав «адзурри», сообщает Sport.

25-летний футболист вежливо отказался, потому что мечтал выступать за сборную Бразилии, как его кумир Роналдиньо. Его мечта осуществилась: Рафинья провел за пентокампенов уже 11 матчей, забил 5 голов и сделал 4 результативные передачи.

Итальянцы изначально обращались к футболисту, потому что его отец из Италии, хотя сам Рафнья родился и вырос в Бразилии.