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Европейская страна предлагала Рафинье выступать за их сборную: объясняем причину

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Когда Рафинья играл за «Лидс», с ним связывались представители Федерации футбола Италии, чтобы предложить ему вступить в состав «адзурри», сообщает Sport.

25-летний футболист вежливо отказался, потому что мечтал выступать за сборную Бразилии, как его кумир Роналдиньо.  Его мечта осуществилась: Рафинья провел за пентокампенов уже 11 матчей, забил 5 голов и сделал 4 результативные передачи.

Итальянцы изначально обращались к футболисту, потому что его отец из Италии, хотя сам Рафнья родился и вырос в Бразилии.

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