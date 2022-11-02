Торрес забил шесть голов в семи матчах ЛЧ за «Барсу». Но фанаты все еще критикуют Феррана

Ферран Торрес привык к критике. В этом сезоне ему достается от болельщиков «Барселоны».

При этом испанец забил за каталонцев шесть голов в семи матчах Лиги чемпионов, в которых он появлялся на поле с первых минут.

В ответной игре «Барсы» с чешской «Викторией» Торрес сделал дубль к 54-й минуте встречи. Но не всех фанатов каталонцев Ферран впечатлил.

Вот как болельщики «Барселоны» отреагировали на дубль Торреса в ворота «Виктории»

💭 «Дерьмовый парень наконец забил».

💭 «Пусть празднует. Он все равно ужасный игрок».

💭 «Ох, боже, хорошо, что я на это не смотрю».

💭 «Ферран Торрес недооцененный игрок. Какой шикарный гол! Шучу».

💭 «Праздник. Чувак забил «Виктории». Может, станцует еще?»

💭 «Это его максимум. Давайте оставим его в Пльзене».

💭 «Да плевать на его статистику. Статистика может из ужасного игрока сделать суперзвезду».

Что нужно сделать Торресу, чтобы болельщики стали относиться к нему лучше?