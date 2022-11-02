Торрес забил шесть голов в семи матчах ЛЧ за «Барсу». Но фанаты все еще критикуют Феррана
Ферран Торрес привык к критике. В этом сезоне ему достается от болельщиков «Барселоны».
При этом испанец забил за каталонцев шесть голов в семи матчах Лиги чемпионов, в которых он появлялся на поле с первых минут.
В ответной игре «Барсы» с чешской «Викторией» Торрес сделал дубль к 54-й минуте встречи. Но не всех фанатов каталонцев Ферран впечатлил.
Вот как болельщики «Барселоны» отреагировали на дубль Торреса в ворота «Виктории»
💭 «Дерьмовый парень наконец забил».
💭 «Пусть празднует. Он все равно ужасный игрок».
💭 «Ох, боже, хорошо, что я на это не смотрю».
💭 «Ферран Торрес недооцененный игрок. Какой шикарный гол! Шучу».
💭 «Праздник. Чувак забил «Виктории». Может, станцует еще?»
💭 «Это его максимум. Давайте оставим его в Пльзене».
💭 «Да плевать на его статистику. Статистика может из ужасного игрока сделать суперзвезду».
Что нужно сделать Торресу, чтобы болельщики стали относиться к нему лучше?
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