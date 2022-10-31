Один из лучших стартов сезона для «Барсы»: за последние 20 лет каталонцы только трижды набирали больше очков, чем сейчас

Треть чемпионата позади, «Барселона» уже выдержала серьезные испытания в гостях у «Реал Сосьедад», «Севильи» и «Валенсии», только один раз проиграв «Мадриду» со старта сезона. «Райо» также удалось отобрать очки у «сине-гранатовых» в первом туре – матч закончился безголевой ничьей.

У команды Хави 31 очко из 36 возможных в Ла Лиге, подобного с «Барселоной» на момент 12 тура не случалось с сезона 2017/18, тогда командой руководил Эрнесто Вальверде. На тот момент «Барса» набрала 34 очка, как и в сезоне 2013/14 при Херардо Мартино и 2012/13 с Тито Виллановой. Во всех трех случаях каталонцы были лидерами турнирной таблицы на данном этапе сезона и в двух случаях в итоге выиграли чемпионат, только в сезоне 2013/14 они уступили трофей «Атлетико».

За последние 20 лет «Барселона» не набирала больше очков, чем сейчас, потеряв только четыре со старта сезона и сохранив ворота сухими в 10 из 12 матчей. Но, несмотря на это, пока команда Хави лишь вторая, проигрывая «Мадриду» одно очко.