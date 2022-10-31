Суперкомпьютер назвал фаворита в матче «Виктория»-«Барселона»
Завтра «Барселона» проведет свой заключительный матч в Лиге чемпионов в этом сезоне. Команда Хави отправится в Чехию, чтобы сыграть с «Викторией». Обе команды уже лишились всех шансов на плей-офф: «Барса» гарантированно отправляется в Лигу Европы, а «Виктория» завершает свое участие в европейских турнирах.
Напомним, что первая встреча команд на «Камп Ноу» закончилась крупной победой «Барселоны» со счетом 5:1, проблема в том, что пока это была единственная победа «Барселоны» по ходу турнира.
Перед завтрашним матчем суперкомпьютер проекта FiveThirtyEight снова считает фаворитом команду Хави: вероятность победы «сине-гранатовых» оценивается в 73%, а ничьей в 17%.
Другой суперкомпьютер SuperJohn солидарен и прогнозирует победу каталонцев со счетом 0:4.
Пожелаем «Барселоне» красивого завершения этапа в Лиге чемпионов и успехов в Лиге Европы.
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