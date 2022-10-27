В 11 раз больше, чем у «Тоттенхэма»: суперкомпьютер оценил шансы «Барселоны» на победу в Лиге Европы

Дойдет ли команда Хави до финала?

Суперкомпьютер FiveThirtyEight сделал новый прогноз на Лигу Европы после того, как часть команд вылетела из Лиги чемпионов.

Согласно расчетам алгоритма, шансы «Барселоны» на победу во втором по значимости еврокубке составляют 23%, а соперником каталонцев в финале должен стать «Арсенал».

Интересно, что шансы на победу или даже на выход в полуфинал для таких команд, как «Манчестер Юнайтед», «Тоттенхэм», «Ювентус», «Рома» и даже шестикратного победителя этого турнира «Севильи», оцениваются всего в 5% или ниже.

Соперник «блауграны» в плей-офф станет известен после жеребьевки, которая пройдет 7 ноября.