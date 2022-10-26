«Барселона» готова продлить контракт Бальде: о сделке будет объявлено зимой

По информации Mundo Deportivo, Матеу Алемани сейчас занят работой над продлением соглашений с футболистами, чьи актуальные контракты с клубом истекают в ближайшем будущем.

Достигнуть серьезного прогресса удалось в переговорах с Алексом Бальде. Левый защитник «Барселоны» убедил клуб, что находится в хорошей форме и готов стать незаменимым на своей позиции в ближайшие годы. Сообщается, что «сине-гранатовые» предложили ему соглашение до 2027 года и о сделке будет объявлено в декабре-январе.

Несмотря на свой юный возраст, 19-летний Бальде уже игрок основного состава «Барсы». Хави предпочитает его опытным Жорди Альбе и Маркосу Алонсо. На его счету 3 ассиста в 11 матчах за клуб.