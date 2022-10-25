«Барселона» может вылететь в Лигу Европы. Пять главных соперников каталонцев в еврокубке

«Барселона» на всех парусах мчится к Лиге Европы. Хави верит, что его команда еще может выйти из группы, но, откровенно говоря, шансов у каталонцев очень мало.

Если «Барса» все же попадет в Лигу Европы, то «сине-гранатовые» отдадут все за победу.

Давайте взглянем на клубы, которые могут стать главными соперниками каталонцев на пути к трофею ЛЕ.

«Арсенал»

К удивлению многих поклонников английского футбола, Артета сумел построить отличную команду. После одиннадцати туров «канониры» занимают первую строчку в турнирной таблице Премьер-лиги, к тому же «Арсенал» потерпел поражение лишь в одном из 15-ти матчей в этом сезоне.

«Бетис»

«Барса», вероятно, не захочет слишком рано встречаться со своим соперником по чемпионату Испании в Лиге Европы. «Бетис» в Ла Лиге держится в пятерке, а в еврокубке возглавляет свою группу, ни разу не проиграв.

«Манчестер Юнайтед»

«Красные дьяволы» возрождаются под руководством Эрика Тен Хага. В команде есть некоторые противоречия, но при этом игра «МЮ» в последних матчах выглядит достойно. «Красные дьяволы» не проигрывают с начала октября.

«Брага»

«Брага» в этом сезоне – темная лошадка Лиги Европы. Помните франкфуртский «Айнтрахт» в прошлом сезоне? В начале турнира мало кто ставил на победу немцев. Возможно, в этом розыгрыше ЛЕ португальцы подкинут болельщикам сюрприз.

«Рома»

В прошлом сезоне Жозе Моуринью привел римлян к их первому европейскому титулу за 50 лет. В этом сезоне «Рома» сделает все, чтобы стать лучшей командой в Лиге Европы. Но для этого Моуринью нужно вывести римлян из группы, пока они занимают лишь третью строчку в группе.

Но пока болельщикам «Барсы» стоит верить в чудо и в свою команду. В футболе возможно многое.

Если каталонцы все же вылетят из Лиги чемпионов, каких соперников вы бы выбрали для «Барселоны»? А с какими командами «сине-гранатовым», по вашему, будет тяжелее всего?