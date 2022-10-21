📸 Попало в трансляцию: Педри гениально начал голевую атаку «Барсы» в матче с «Вильярреалом»
В десятом туре Ла Лиги «Барселона» принимала в гостях «Вильярреал».
Левандовски открыл счет на 32-й минуте встречи после передачи Альбы. Но начал голевую атаку каталонцев Педри.
Давайте разбираться.
Сперва юноша получил мяч от Гави:
Затем Педри моментально проанализировал игровую ситуацию и тут же придумал блестящую передачу на Альбу:
Жорди нашел Левандовского, а Роберт уверенно занес мяч в сетку:
Педри не только придумал хорошую передачу, юный полузащитник изумительно её исполнил.
Невоспетый герой матча.
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