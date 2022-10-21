📸 Попало в трансляцию: Педри гениально начал голевую атаку «Барсы» в матче с «Вильярреалом»

В десятом туре Ла Лиги «Барселона» принимала в гостях «Вильярреал».

Левандовски открыл счет на 32-й минуте встречи после передачи Альбы. Но начал голевую атаку каталонцев Педри.

Давайте разбираться.

Сперва юноша получил мяч от Гави:

Затем Педри моментально проанализировал игровую ситуацию и тут же придумал блестящую передачу на Альбу:

Жорди нашел Левандовского, а Роберт уверенно занес мяч в сетку:

Педри не только придумал хорошую передачу, юный полузащитник изумительно её исполнил.

Невоспетый герой матча.