FC BARCELONA
Блог

📸 Попало в трансляцию: Педри гениально начал голевую атаку «Барсы» в матче с «Вильярреалом»

Барселона Барселона
Клубы
Гави Гави
Жорди Альба Жорди Альба
Педри Педри
Роберт Левандовски Роберт Левандовски
Футбол Футбол

В десятом туре Ла Лиги «Барселона» принимала в гостях «Вильярреал».

Левандовски открыл счет на 32-й минуте встречи после передачи Альбы. Но начал голевую атаку каталонцев Педри.

Давайте разбираться.

Сперва юноша получил мяч от Гави:

Затем Педри моментально проанализировал игровую ситуацию и тут же придумал блестящую передачу на Альбу:

Жорди нашел Левандовского, а Роберт уверенно занес мяч в сетку:

Педри не только придумал хорошую передачу, юный полузащитник изумительно её исполнил.

Невоспетый герой матча.

Комментарии

Возможно, ваш комментарий – оскорбительный. Будьте вежливы и соблюдайте правила
Комментарии модерируются. Пишите корректно и дружелюбно.
  • По дате
  • Лучшие
  • Актуальные