📸 Болельщики «Барсы» в восторге от поступка Гави в матче с «Вильярреалом». Он буквально спас Рафинью
Гави, безусловно, очень талантливый футболист. На этой неделе он получил сразу две престижные награды – приз Golden Boy и трофей Копа. Но поклонников «Барселоны» не меньше впечатляют человеческие качества юноши.
Например, в недавнем матче каталонцев с «Вильярреалом» Гави буквально спас Рафинью, которого подопечные Эмери чуть не затоптали.
Футболисты «Вильярреала» не смогли справиться с Рафиньей и решили использовать несколько приемчиков из американского футбола:
Натиск соперника не прекратился, даже когда Рафинья получил по лицу и, кажется, уже перестал бороться. К счастью, на помощь пришел Гави. Просто посмотрите, как парень заступился за товарища, буквально загораживая Рафинью собой:
После Гави не отходил от Рафиньи и поддерживал бразильца:
Такое отношение Гави к партнерам по команде растрогало фанатов «Барсы».
Вот что болельщики пишут в соцсетях:
💭 «Этот парень буквально готов отдать жизнь за кого угодно».
💭 «Я так его люблю! Как вообще кто-то может его ненавидеть?»
💭 «Неудивительно, что Гави вмешался. Все знают, что наш золотой мальчик в любой ситуации отправится защищать свой клуб и товарищей по команде».
💭 «Обратите внимание на Бускетса. Наш «капитан» просто стоит рядом и смотрит, как на игрока его команды нападает соперник. Какой позор».
💭 «Игроки «Вильярреала» повели себя просто отвратительно в этом эпизоде. Как хорошо, что у нас есть Гави!»
💭 «Удивительно, что этому парню всего 18 лет, он ведь еще ребенок».
💭 «Гави должен играть в одной команде с Месси».
💭 «Гави – каталонский гладиатор».
💭 «Будущий капитан, без сомнений».
Здорово видеть в команде таких страстных игроков. Неудивительно, что Лапорта не может сдержать слез, наблюдая за воспитанниками «Барсы».
Такими игроками, как Гави, можно и нужно гордиться.
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