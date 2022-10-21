📸 Болельщики «Барсы» в восторге от поступка Гави в матче с «Вильярреалом». Он буквально спас Рафинью

Гави, безусловно, очень талантливый футболист. На этой неделе он получил сразу две престижные награды – приз Golden Boy и трофей Копа. Но поклонников «Барселоны» не меньше впечатляют человеческие качества юноши.

Например, в недавнем матче каталонцев с «Вильярреалом» Гави буквально спас Рафинью, которого подопечные Эмери чуть не затоптали.

Футболисты «Вильярреала» не смогли справиться с Рафиньей и решили использовать несколько приемчиков из американского футбола:

Натиск соперника не прекратился, даже когда Рафинья получил по лицу и, кажется, уже перестал бороться. К счастью, на помощь пришел Гави. Просто посмотрите, как парень заступился за товарища, буквально загораживая Рафинью собой:

После Гави не отходил от Рафиньи и поддерживал бразильца:

Такое отношение Гави к партнерам по команде растрогало фанатов «Барсы».

Вот что болельщики пишут в соцсетях:

💭 «Этот парень буквально готов отдать жизнь за кого угодно».

💭 «Я так его люблю! Как вообще кто-то может его ненавидеть?»

💭 «Неудивительно, что Гави вмешался. Все знают, что наш золотой мальчик в любой ситуации отправится защищать свой клуб и товарищей по команде».

💭 «Обратите внимание на Бускетса. Наш «капитан» просто стоит рядом и смотрит, как на игрока его команды нападает соперник. Какой позор».

💭 «Игроки «Вильярреала» повели себя просто отвратительно в этом эпизоде. Как хорошо, что у нас есть Гави!»

💭 «Удивительно, что этому парню всего 18 лет, он ведь еще ребенок».

💭 «Гави должен играть в одной команде с Месси».

💭 «Гави – каталонский гладиатор».

💭 «Будущий капитан, без сомнений».

Здорово видеть в команде таких страстных игроков. Неудивительно, что Лапорта не может сдержать слез, наблюдая за воспитанниками «Барсы».

Такими игроками, как Гави, можно и нужно гордиться.