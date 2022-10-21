Милота дня: рассказываем, что скрывается за коронным празднованием Левандовского

Долгое время Роберт Левандовски хранил молчание, когда речь заходила о его коронном праздновании. Болельщики «Барселоны» уже привыкли видеть позу, которую принимает поляк, когда забивает.

Пришло время раскрыть секрет. Оказывается, этот жест отсылает к дочери Левандовского. Вот что об этом говорит сам Роберт:

«Моя дочь так держалась за руки, когда ей было два года, поэтому я начал подражать ей, и это прижилось».

Левандовски очень любит свою семью, а с дочкой Кларой у него, кажется, особая связь. Вспомнить хотя бы вирусный ролик, в котором Роберт делает своей дочери прическу с помощью пылесоса.

Роберт не только один из лучших бомбардиров в истории, он также замечательный отец.