FC BARCELONA
Блог

Милота дня: рассказываем, что скрывается за коронным празднованием Левандовского

Барселона Барселона
Клубы
Роберт Левандовски Роберт Левандовски
Футбол Футбол

Долгое время Роберт Левандовски хранил молчание, когда речь заходила о его коронном праздновании. Болельщики «Барселоны» уже привыкли видеть позу, которую принимает поляк, когда забивает.

El Barcelona no quiere dejar ir al Real Madrid y golea al Villarreal con doblete de Lewandowski

Пришло время раскрыть секрет. Оказывается, этот жест отсылает к дочери Левандовского. Вот что об этом говорит сам Роберт:

«Моя дочь так держалась за руки, когда ей было два года, поэтому я начал подражать ей, и это прижилось».

Левандовски очень любит свою семью, а с дочкой Кларой у него, кажется, особая связь. Вспомнить хотя бы вирусный ролик, в котором Роберт делает своей дочери прическу с помощью пылесоса.

Роберт не только один из лучших бомбардиров в истории, он также замечательный отец.

Комментарии

Возможно, ваш комментарий – оскорбительный. Будьте вежливы и соблюдайте правила
Комментарии модерируются. Пишите корректно и дружелюбно.
  • По дате
  • Лучшие
  • Актуальные