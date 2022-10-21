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Левандовски – один из лучших, Рафинья – худший: оценки игроков «Барселоны» за матч против «Вильярреала»

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«Барселона» быстро пришла в себя после болезненного поражения в класико и в десятом туре Ла Лиги разгромила «Вильярреал».

На уничтожение соперника каталонцам понадобилось восемь минут.

Роберт Левандовски, который не показал ничего выдающегося в матче с «Реалом», на 31-й минуте забил гол, а еще через две минуты оформил дубль. У Роберта был отличный стимул в этом матче: в прошлом сезоне «Вильярреал» выбил «Баварию» из Лиги чемпионов, в ответной встрече команд Роберт отличиться не сумел. Уже играя за «Барсу», поляк отомстил. 

На 38-й минуте встречи отличился Фати. Гол Ансу вышел курьезным. После классного паса Торреса, Фати сперва отправил мяч в штангу, затем, буквально стоя в воротах соперника, очень изящно все же отправил снаряд в сетку.

Во втором тайме команды изменить счет не смогли. «Барселона» забивает три безответных мяча и забирает три очка.

Оценки игроков «Барселоны» за матч против «Вильярреала» 

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Как вам матч? Почему «Барса» не забила во втором тайме? Делитесь впечатлениями от игры!

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