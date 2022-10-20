Левандовски по одному показателю обходит всех в этом сезоне. Позади Роберта даже Холанд и Мбаппе
По данным агентства StatsBomb, Роберт Левандовски – единственный игрок из топ-5 европейских лиг, чей показатель xG больше единицы.
Вот топ-3 игроков с наивысшим показателем xG в этом сезоне:
1. Роберт Левандовски, «Барселона»: 1,04 xG;
2. Эрлинг Холанд, «Манчестер Сити»: 0,87 xG;
3. Килиан Мбаппе, «ПСЖ»: 0,72 xG.
В 13-ти матчах за каталонцев польский нападающий забил 14 голов и отдал три результативные передачи.
Роберт — один из главных претендентов на «Золотую бутсу». Если его машина по забиванию голов не заглохнет, награда ему гарантирована.
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