Левандовски по одному показателю обходит всех в этом сезоне. Позади Роберта даже Холанд и Мбаппе

По данным агентства StatsBomb, Роберт Левандовски – единственный игрок из топ-5 европейских лиг, чей показатель xG больше единицы.

Вот топ-3 игроков с наивысшим показателем xG в этом сезоне:

1. Роберт Левандовски, «Барселона»: 1,04 xG;

2. Эрлинг Холанд, «Манчестер Сити»: 0,87 xG;

3. Килиан Мбаппе, «ПСЖ»: 0,72 xG.

В 13-ти матчах за каталонцев польский нападающий забил 14 голов и отдал три результативные передачи.

Роберт — один из главных претендентов на «Золотую бутсу». Если его машина по забиванию голов не заглохнет, награда ему гарантирована.