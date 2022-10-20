«Я уже собирался уйти из команды»: Кунде рассказал о случае, который перевернул его карьеру

Защитник «Барселоны» Жюль Кунде в интервью YouTube-каналу Excellence Sport Nation рассказал о своем пути в профессиональном спорте. Парню пришлось нелегко:

«Мои первые просмотры в больших клубах были неудачными. Например, команда «Бордо» до 13 лет отказывала мне несколько раз. В детстве я выступал за клуб, который много проигрывал. В девяти из десяти матчей мы проигрывали. Тогда я просто возненавидел проигрыши. Это развило во мне ту страсть к конкуренции, которой я обладаю сейчас».

Кунде начал выступать за «Бордо на профессиональном уровне лишь в 2017 году, тогда ему было 19 лет. Жюль попал в основу команды благодаря стечению обстоятельств:

«Прямо перед дебютом за «Бордо», я собирался уйти в аренду в команду из третьего дивизиона. Но в клубе случился кризис травм, и мне пришлось играть в основном составе. У меня был только один удар, и я его сделал. Я остался в команде и провел остальные игры в том сезоне».

Если бы тогда в «Бордо» не было таких проблем с травмами, карьера Кунде могла сложиться иначе. Кто знает, возможно, тогда мы бы не увидели столь талантливого защитника в «Барселоне».