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Левандовски считает, что может конкурировать с Холандом за «Золотую бутсу». Их противостояние началось ещё в Бундеслиге

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Эрлинг Холанд Эрлинг Холанд
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Бензема был не единственной звездой на церемонии вручения «Золотого мяча». Роберт Левандовски получил приз имени Герда Мюллера – лучшему нападающему сезона.

Левандовски: «Ҳоланд кўп гол уряпти, аммо мени рўйхатдан чиқаришга шошилманг»

Форварда «Барселоны» попросили оценить свои шансы получить эту же награду в следующем году. Вот что ответил Роберт:

«Сезон очень длинный, для меня это новая глава. С первой минуты я понял, что с моими товарищами по команде у нас есть большой потенциал, так что у меня будет возможность забить много голов».

Главным конкурентом Левандовского в борьбе за «Золотую бутсу» внезапно стал Эрлинг Холанд, летом перебравшийся в «Манчестер Сити» из дортмундской «Боруссии». Роберт, который тоже недавно сменил клубную прописку, забил 14 голов за «Барсу» в этом сезоне, норвежец пока опережает поляка на шесть мячей.

Учитывая машиноподобную форму Холанда, кому-то может показаться, что Роберту нужно совершить нечто сверхъестественное, чтобы обойти Эрлинга. Но ведь совсем недавно парни сражались друг против друга в Бундеслиге. В Германии статистика была полностью на стороне экс-игрока «Баварии».

Давайте посмотрим на цифры чуть подробнее:

За три последних сезона в Бундеслиге Эрлинг в общей сложности забил 62 мяча.

Левандовски за тот же отрезок времени отличился 110 раз.

Холанду ни разу за три года не удалось даже близко подобраться к Роберту по количеству голов. А теперь взглянем на статистику игроков в очных встречах:

Как мы видим, в Дер Классикере Роберт тоже был ярче: он забил на четыре мяча больше. Но не будем забывать, что экс-игрок «Баварии» провел на поле больше времени.

За три последних сезона в Бундеслиге Роберт трижды становился лучшим бомбардиром чемпионата и дважды брал «Золотую бутсу».

Но картина постепенно меняется. Оба игрока сменили не только команды, но и лиги. На стороне Холанда – возраст, на стороне Левандовского – опыт.

Верите ли вы в Роберта? На ваш взгляд, кто станет обладателем «Золотой бутсы» по итогам этого сезона?

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