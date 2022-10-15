📹 Видео из тоннеля подтверждает, что защитники «Барсы» проигнорировали предупреждения Хави об «Интере»

В сети завирусилась запись, на которой видно, что футболисты проигнорировали предупреждение Хави о длинных передачах в матче с «Интером».

Видео снято в тоннеле во время перерыва, когда соперники возвращаются на поле. Слышно, как Хави дает последние указания, чтобы сохранить минимальное преимущество своей команды (1-0).

«Когда мяч у Онаны, то вы должны отойти назад и защищаться, как звери. Онана делает длинные передачи, так уже было один раз, а вы застряли на флангах, черт вас побери. Вам нужно вернуться в оборону – возвращайтесь!».

Однако, похоже, что указания Хави в одно ухо влетели, в другое вылетели – «Интер» наказал «Барселону», забив трижды во втором тайме. Причем третий гол Госенса особенно расстроил Хави – именно об этом он и говорил команде в тоннеле перед возвращением на поле.

Андре Онана сделал длинную передачу на Лаутаро Мартинеса, который ждал ее на фланге. Когда аргентинец получил мяч, к нему бросился опытный защитник «Барселоны» Жерар Пике, а Френки де Йонг побежал назад. Тем не менее, Мартинес смог точно отправить мяч через штрафную площадь, и Госенс нанес удар. Этот гол сделал счет 3-2 в пользу итальянцев.