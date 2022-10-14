4 игрока «Барсы» попали в финальную двадцатку Golden Boy — Бальде выпал из списка
4 игрока «Барселоны», Ансу Фати, Педри, Гави и Нико Гонсалес, входят в число 20 лучших молодых игроков в гонке за награду Golden Boy 2022.
18-летний левый защитник Алекс Бальде неожиданно выпал из списка, несмотря на то, что не так давно входил в топ-40.
Награда, присуждаемая итальянским спортивным изданием Tuttosport, дается лучшему игроку в возрасте до 20 лет.
С тех пор как в 2003 году была учреждена награда, «Барсу» представляли четыре победителя: Лео Месси (2005), Сеск Фабрегас (2006), Серхио Агуэро (2007) и Педри (2021).
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