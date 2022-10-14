4 игрока «Барсы» попали в финальную двадцатку Golden Boy — Бальде выпал из списка

4 игрока «Барселоны», Ансу Фати, Педри, Гави и Нико Гонсалес, входят в число 20 лучших молодых игроков в гонке за награду Golden Boy 2022.

18-летний левый защитник Алекс Бальде неожиданно выпал из списка, несмотря на то, что не так давно входил в топ-40.

Награда, присуждаемая итальянским спортивным изданием Tuttosport, дается лучшему игроку в возрасте до 20 лет.