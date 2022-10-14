«У нас много игр, и только 5-6 квалифицированных атакующих игроков»: Тен Хаг использует пример Санчо, говоря о ротации

Тен Хаг прокомментировал игру Джейдона Санчо в матче с «Омонией». «У нас так много игр, и у нас есть пять или шесть квалифицированных атакующих игроков», — сказал Эрик тен Хаг в послематчевом интервью.

«Мы можем ставить его на разные позиции, чтобы внести вариации. И это то, что вы получаете, например, с Джейдоном [Санчо]».

Санчо вышел на замену, и именно его дриблинг привел к победному голу Скотта Мактомини в победе над «Омонией» со счетом 1:0.

Босс «Манчестер Юнайтед» продолжил: «Конечно, он играл лучше, чем в первом матче с «Омонией».

Он оказал влияние, несколько хороших дриблингов и хороших комбинаций с Люком Шоу. И, наконец, он участвовал в забитом голе».