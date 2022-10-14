«Барса» сыграет в «Эль-Класико» в обновленной форме. Вместо Spotify на футболках будет логотип лейбла Дрейка

В воскресенье «Барселона» сыграет с «Реалом» на стадионе «Сантьяго Бернабеу». Несмотря на то, что «блауграна» играет вдали от дома, они будут носить домашнюю форму.

Однако майки будут немного отличаться от тех, к которым мы привыкли. В рамках партнерства со Spotify логотип лейбла Дрейка появится на передней части футболки вместо логотипа с главным партнером.