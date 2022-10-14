«Барса» сыграет в «Эль-Класико» в обновленной форме. Вместо Spotify на футболках будет логотип лейбла Дрейка
В воскресенье «Барселона» сыграет с «Реалом» на стадионе «Сантьяго Бернабеу». Несмотря на то, что «блауграна» играет вдали от дома, они будут носить домашнюю форму.
Однако майки будут немного отличаться от тех, к которым мы привыкли. В рамках партнерства со Spotify логотип лейбла Дрейка появится на передней части футболки вместо логотипа с главным партнером.
Канадская суперзвезда стал первым артистом, чьи песни прослушали 50 миллиардов раз на Spotify.
16 октября вместо логотипа Spotify на передней части футболки будет силуэт совы – эмблема лейбла Дрейка OVO Sound.
🦉 @Drake 💙❤ First artist to hit 50 billion @Spotify streams. First artist to share the @FCBarcelona shirt. pic.twitter.com/cBiHjge5FG— FC Barcelona (@FCBarcelona) October 14, 2022
«Это не кажется реальным, но это так», — написал Дрейк в своем Instagram.
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