FC BARCELONA
Блог

«Барса» сыграет в «Эль-Класико» в обновленной форме. Вместо Spotify на футболках будет логотип лейбла Дрейка

Барселона Барселона
Клубы
Футбол Футбол

В воскресенье «Барселона» сыграет с «Реалом» на стадионе «Сантьяго Бернабеу». Несмотря на то, что «блауграна» играет вдали от дома, они будут носить домашнюю форму.

Однако майки будут немного отличаться от тех, к которым мы привыкли. В рамках партнерства со Spotify логотип лейбла Дрейка появится на передней части футболки вместо логотипа с главным партнером.

Канадская суперзвезда стал первым артистом, чьи песни прослушали 50 миллиардов раз на Spotify.

16 октября вместо логотипа Spotify на передней части футболки будет силуэт совы – эмблема лейбла Дрейка OVO Sound.

«Это не кажется реальным, но это так», — написал Дрейк в своем Instagram.

Комментарии

Возможно, ваш комментарий – оскорбительный. Будьте вежливы и соблюдайте правила
Комментарии модерируются. Пишите корректно и дружелюбно.
  • По дате
  • Лучшие
  • Актуальные