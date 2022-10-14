Названа главная причина визита Жорже Мендеша в «Барселону»

Многие предположили, что главной темой обсуждения стал возможный трансфер Бернарду Силвы следующим летом.

Однако, по словам Jijantes, главной причиной встречи Мендеша с официальными лицами «Барсы» стало продление контракта с Алехандро Бальде. Его текущая сделка действует до 30 июня 2024 года.

18-летний игрок зарекомендовал себя как один из самых многообещающих испанских левых защитников и определенно заслуживает того, чтобы продолжить карьеру в «Барсе».