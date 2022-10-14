Шокирующая статистика «Барсы» в Лиге чемпионов после ухода Месси

«Барселона» провела 10 матчей в Лиге чемпионов с тех пор, как Лионель Месси покинул клуб в августе прошлого года.

Из этих 10 игр «Барса» выиграла всего трижды — дважды обыграв киевское «Динамо» + недавняя победа «Викторией» в этой ЛЧ.

Они проиграли пять и сыграли вничью две из этих 10 игр.

При такой плохой форме «Барселоне» суждено играть в Лиге Европы два сезона подряд.

Эти статистические данные показывают, сколько Месси приносил пользы «Барсе» на протяжении многих лет.