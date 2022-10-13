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Хави устроил срочную встречу с игроками «Барсы». Он хотел донести до футболистов один ключевой момент

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«Барселона» не смогла одолеть «Интер» в ответной встрече команд. Игра закончилась со счетом 3:3, теперь шансы «Барсы» на выход из группы Лиги чемпионов минимальны. 

По информации каталонского издания Sport, на следующий день после матча с «Интером» Хави устроил срочную встречу с футболистами «Барселоны». Тренер сообщил своим игрокам, что остался доволен выступлением команды в первом тайме, но во второй половине встречи футболисты совершили слишком много ошибок.

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В конце встречи Хави сказал игрокам одну важную вещь: «Давайте бороться за титул в Ла Лиге». 

В чемпионате страны у каталонцам дела обстоят намного лучше, чем в Лиге чемпионов. После восьми туров Ла Лиги «Барселона» расположилось на первой строчке. Мадридский «Реал» дышит в спину команде Хави – у клубов одинаковое количество очков, но каталонцы обходят «сливочных» по разнице голов.

16 октября на «Сантьяго Бернабеу» пройдет класико. Возможно, Хави действительно стоит бросить все силы на воскресную игру и на чемпионскую гонку в чемпионате Испании?

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