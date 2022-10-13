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Левандовски назвал одну вещь, о которой «Барса» забыла в матче с «Интером»

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Роберт Левандовски Роберт Левандовски
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«Барселона» не смогла обыграть «Интер» в ответном матче Лиги чемпионов.

Роберт Левандовски, забивший два мяча в концовке встречи, после игры рассказал журналистам, чего не хватило «сине-гранатовым» для победы:

«Мы так сильно хотели забить, что совершенно забыли о защите. Мы пытались атаковать большим количеством игроком, так что кто-то терял контроль в обороне. Мы забили три гола, но пропустили столько же. Конечно, мы разочарованы тем, что не смогли победить. Нам не хватило хладнокровия и спокойствия».

Barcelona facing financial disaster! Winners, losers & odds like Lewandowski can only save a draw against Inter - UK Sports News

Роберта сложно обвинить в плохой игре, все же именно он сумел принести «Барселоне» хотя бы ничью. Матч закончился со счетом 3:3, теперь шансы каталонцев на выход из группы кажутся призрачными.

Защита «сине-гранатовых» действительно выглядела слабо. Но не будем забывать о том, что в команде Хави – кризис травм. В лазарете очень много защитников, тренеру пришлось выпустить в старте Пике и Гарсию, что в конечном итоге закончилось плачевно

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