Левандовски назвал одну вещь, о которой «Барса» забыла в матче с «Интером»

«Барселона» не смогла обыграть «Интер» в ответном матче Лиги чемпионов.

Роберт Левандовски, забивший два мяча в концовке встречи, после игры рассказал журналистам, чего не хватило «сине-гранатовым» для победы:

«Мы так сильно хотели забить, что совершенно забыли о защите. Мы пытались атаковать большим количеством игроком, так что кто-то терял контроль в обороне. Мы забили три гола, но пропустили столько же. Конечно, мы разочарованы тем, что не смогли победить. Нам не хватило хладнокровия и спокойствия».

Роберта сложно обвинить в плохой игре, все же именно он сумел принести «Барселоне» хотя бы ничью. Матч закончился со счетом 3:3, теперь шансы каталонцев на выход из группы кажутся призрачными.

Защита «сине-гранатовых» действительно выглядела слабо. Но не будем забывать о том, что в команде Хави – кризис травм. В лазарете очень много защитников, тренеру пришлось выпустить в старте Пике и Гарсию, что в конечном итоге закончилось плачевно.