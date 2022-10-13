Красноречивая статистика: «Барселона» при Хави выиграла только один матч в ЛЧ

Статистика Хави в Лиге чемпионов пока не самая выдающаяся. С тех пор, как он возглавил «Барселону» почти год назад, ему удалось выиграть в турнире только один матч из шести.

В прошлом сезоне тренер начал работать с командой, когда ей осталось провести две встречи на групповом этапе ЛЧ: с «Бенфикой» сыграли вничью 0-0, а «Баварии» «Барса» проиграла 3-0. В итоге «сине-гранатовые» не смогли выйти в плей-офф и отправились в Лигу Европы.

В текущем сезоне ситуация не сильно изменилась. Команда Хави пока смогла победить только в одном из четырех матчей, забив пять голов «Виктории Плезень».

«Бавария» остается непреодолимым соперником для подопечных Хави: в сентябре «Барса» проиграла 2-0 в Мюнхене. Противостояние с «Интером» тоже закончилось неудачно: поражение на выезде и ничья на «Камп Ноу». В теории у «Барсы» еще есть шансы попасть в плей-офф турнира, но ситуация неоднозначная.

Главный вопрос в том, чего же не хватает Хави для успеха в Лиге чемпионов?