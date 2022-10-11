«Айнтрахт» 2.0? «Кулес» активно продают свои билеты фанатам «Интера» на матч команд в ЛЧ

Болельщик «Барселоны» обратил внимание на то, что в сети появилось огромное количество объявлений о продаже билетов на матч каталонцев против «Интера». Билетов на сектор фанатов «Барсы».

Болельщик поделился роликом, в котором отчетливо видно сумасшедшее количество билетов, которые спокойно могут приобрести поклонники «Интера», правда, по завышенным ценам:

«Здравствуйте, Жоан Лапорта, больше всего я не хочу видеть стадион, заполненный итальянцами, поэтому адресую это видео Вам. Не за что».

Чем это может быть чревато? Повторением матча против «Айнтрахта» в прошлом сезоне Лиги Европы.

Тогда «Камп Ноу» заполнили поклонники немецкой команды, создалось впечатление, что «Айнтрахт» играет на своей домашней арене во Франкфурте-на-Майне. Как мы помним, в том матче «Барселона» уступила гостям со счетом 2:3 и вылетела из турнира.

К счастью, по словам журналиста Адриана Санчеса, в клубе уже знают о сложившейся ситуации с билетами, руководство намерено немедленно принять меры.

Для «Барселоны» ответная игра с «Интером» станет решающей. Каталонцам необходимо набирать очки, иначе клуб рискует второй год подряд покинуть ЛЧ еще на групповом этапе.