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«Он единственный в истории, кто жалуется на игру с Месси»: реакция фанатов «Барсы» на желание Мбаппе покинуть «ПСЖ»

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Испанское издание Marca сообщает, что Килиан Мбаппе хочет покинуть «ПСЖ» в январе, нападающий считает, что клуб его предал. Также, согласно информации некоторых источников, Килиан хотел бы присоединиться к мадридскому «Реалу». 

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На эту новость бурно отреагировали болельщики «Барселоны». Это неудивительно, ведь сейчас в атаке парижан играют бывшие звезды каталонского клуба – Месси и Неймар.

Делимся самыми яркими комментариями «кулес»:

💭 «Мбаппе стал единственным человеком в истории, который жалуется на то, что ему приходится играть с Неймаром и Месси». 

💭 «Месси и Неймар всего два месяца показывают футбол высочайшего уровня, а Мбаппе уже из кожи вон лезет, плачет, скулит и жалуется на утраченный статус лидера. Думаю, теперь всем ясно, кого действительно можно назвать великими футболистами». 

💭 «Мбаппе такой забавный. Тренер должен заставить Месси и Неймара играть так, как они играют, и при этом делать тебя ключевым игроком. Мальчик, если ты не способен конкурировать, попроси их научить тебя играть в футбол. Они не откажут».

💭 «Какой клуб сможет позволить себе и вообще захочет в середине сезона подписать такого игрока, как Мбаппе, лол. Так забавно все вышло, когда Месси и Ней набрали свою лучшую форму. Получается, Мбаппе выдвинул руководству «ПСЖ» столько безумных требований, выбил сумасшедший контракт только для того, чтобы уйти из клуба через шесть месяцев».  

💭 «Мбаппе просто зол, ведь он остается в тени Месси и Неймара, пока имя Холанда попадает во все заголовки».

А как вы смотрите на эту историю? Согласны с мнением фанатов?  

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