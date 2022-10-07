«Сложно, но возможно»: в Испании рассказали, сможет ли Кунде сыграть против «Интера»

Кризис травм в обороне «Барселоны» начался в неудачное время: на следующей неделе каталонцам предстоит встретиться с «Интером» (12 октября) и «Реалом» (16 октября).

Жюль Кунде получил травму в матче сборной Франции против Австрии и пропустил уже две игры каталонцев. В испанской прессе даются разные прогнозы о возвращении француза в строй.

Газета Marca считает, что у Кунде есть все шансы сыграть с «Интером», а издание Diario Sport заявляет, что восстановление к матчу ЛЧ будет для защитника «сложным, но возможным».

А по информации Relevo, реабилитация Жюля идет хорошо. Окончательное решение о том, сможет ли он выйти на игру с «Интером», будет принято во вторник.

Если француз будет восстанавливаться в том же темпе, он сможет помочь «Барсе» в крайне важном матче главного клубного турнира Европы. Вопрос в том, захочет ли клуб рисковать?