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«Я так это ценю»: Луис Суарес рассказал об особенных отношениях трио МСН

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В интервью изданию Marca Луис Суарес вспомнил о легендарном трио МСН:

«Месси и Неймар помогли мне выиграть «Золотую бутсу». Лео разрешил мне исполнять пенальти, чтобы я мог завоевать награду, они с Неймаром всегда искали меня на поле. Я очень ценю это, никто из нас не был высокомерен, мы трое были счастливы».

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«Трезубец» Месси, Суареса и Неймара можно назвать одним из самых результативных и динамичных трио в истории футбола. Троица всегда работала на благо клуба и никогда не ставила свои личные амбиции выше командных целей. 

Это то, что, возможно, отличает МСН от парижского трио Месси, Мбаппе и Неймара, хотя бывшие каталонцы в этом сезоне набрали отличную форму.

Месси, Суарес и Неймар записали на свой счет 364 гола и 171 передачу за «Барсу» за их три сезона в клубе.

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