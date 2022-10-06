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Лапорта построит статую Месси возле «Камп Ноу». И обещает контракт следующим летом

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Жоан Лапорта «построит статую Лео Месси», сообщает La Vanguardia.

Источник уверяет, что рано или поздно это будет сделано.

Сообщается, что президент «Барсы» считает, что этого, а также организации прощального матча по-прежнему недостаточно, чтобы воздать должное Лео. 

Клуб сделает все возможное, чтобы следующим летом подписать с аргентинцем контракт.

Напомним, что текущий контракт аргентинца с ПСЖ истекает следующим летом. В январе он сможет обсудить свое будущее с другими клубами.

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