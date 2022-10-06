Лапорта построит статую Месси возле «Камп Ноу». И обещает контракт следующим летом

Источник уверяет, что рано или поздно это будет сделано.

Сообщается, что президент «Барсы» считает, что этого, а также организации прощального матча по-прежнему недостаточно, чтобы воздать должное Лео.

Клуб сделает все возможное, чтобы следующим летом подписать с аргентинцем контракт.