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Кунде коротко ответил на вопрос об участии в Класико во время своей автограф-сессии

Жюль Кунде Жюль Кунде
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Жюль Кунде ответил на вопрос о возможном участии в Эль-Класико во время своей автограф-сессии

«Я в порядке, посмотрим», — сказал Жюль Кунде, когда его спросили, поправится ли он до Эль-Класико.

У француза сейчас автограф-сессия в одном из барселонских магазинов.

Кунде уже тренируется индивидуально. Он пропустит матч с миланским «Интером» 12 октября, но может быть готов к «Эль-Класико» 16 октября.

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