Кунде коротко ответил на вопрос об участии в Класико во время своей автограф-сессии
Жюль Кунде ответил на вопрос о возможном участии в Эль-Класико во время своей автограф-сессии
«Я в порядке, посмотрим», — сказал Жюль Кунде, когда его спросили, поправится ли он до Эль-Класико.
У француза сейчас автограф-сессия в одном из барселонских магазинов.
📹Jules Kounde firmando a muchos aficionados que se han acercado a verle en la inauguración de la 8a Barça Store (@raculepique ya tiene su firma)#fcblive pic.twitter.com/m2kchTF2x3— Víctor Navarro (@victor_nahe) October 6, 2022
Кунде уже тренируется индивидуально. Он пропустит матч с миланским «Интером» 12 октября, но может быть готов к «Эль-Класико» 16 октября.
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