Хави планирует внести одну важную тактическую поправку – она связана с Рафиньей

Босс «Барсы» был разочарован игрой Рафиньи слева против миланского «Интера». Игрок редко искал возможности для удара, хотя тренерский штаб настаивал на том, чтобы он делал это «при малейшей возможности».

Хави хочет, чтобы Рафинья был более эгоистичным на поле. Перемещение бразильца на его родную позицию могло бы помочь делу.

В качестве правого вингера бразилец забил 34 гола и сделал 18 передач в 118 играх. Как левый вингер он забил всего 16 голов и отдал 14 результативных передач в 75 матчах.