«Решение принято»: Месси рассказал, станет ли ЧМ-2022 для него последним

Лео Месси рассказал, станет ли ЧМ-2022 для него последним. «Это будет мой последний чемпионат мира — точно. Решение принято», — сказал Лео Месси журналисту Себастьяну Виньоло.

Можно представить, что аргентинец повесил бутсы после «последнего танца» с «Барселоной» в сезоне 2023/24. Не исключено, что 2024 год станет последним в карьере как для него, так и для Криштиану Роналду .