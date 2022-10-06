«Решение принято»: Месси рассказал, станет ли ЧМ-2022 для него последним
Лео Месси рассказал, станет ли ЧМ-2022 для него последним.
«Это будет мой последний чемпионат мира — точно. Решение принято», — сказал Лео Месси журналисту Себастьяну Виньоло.
Можно представить, что аргентинец повесил бутсы после «последнего танца» с «Барселоной» в сезоне 2023/24. Не исключено, что 2024 год станет последним в карьере как для него, так и для Криштиану Роналду .
Без сомнения, Месси сделает все возможное, чтобы завоевать трофей чемпионата мира в своей последней попытке в конце этого года.
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