Болельщики «Барсы» в бешенстве - клуб может вылететь из ЛЧ второй год подряд: собрали лучшие реакции соцсетей

Проиграли важнейший выездной матч, в котором явно могли рассчитывать хотя бы на очко.

Хави после матча был в бешенстве.

«Я взбешен, потому что это несправедливость, с которой нам теперь жить дальше. Мы потерпели очень серьезное поражение. Теперь мы в очень неприятной ситуации, впереди – три финала.

Судье придется объясниться, я считаю, что там была игра рукой. Судьи играют важную роль в футболе и потому должны объяснять свои решения. Но мне он ничего сказать не захотел.

Это Лига чемпионов, мы должны выступать лучше. Мы создали больше моментов, но соперник защищался очень хорошо. Меня беспокоит это поражение, ситуация сложная».

Игру рукой сразу же заметил и главный тренер «Интера» Симоне Индзаги, чей взгляд сразу поймала камера.

Теперь «Барселона» рискует второй год подряд вылететь в Лигу Европы.

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