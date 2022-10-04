«Барса» разгромила «Интер» 6:1 в Юношеской лиге УЕФА: 4 ключевых момента, которые мы заметили

Вот 4 ключевые вещи, которые мы заметили.

1. Виктор Барбера снова в огне. 18-летний нападающий, ранее оформивший хет-трик против «Баварии», на этот раз оформил дубль.

2. Оба центральных защитника забили по голу. Пелайо Фернандес и Чади Риад, один из талантов Ла Масии, забили по голу.

3. Два игрока, которых вы, возможно, знаете, вышли в старте. Это левый защитник Алекс Валле, который играл за основную команду «Барсы» в предсезонке, и вингер Ильяс Ахомач, сыгравший несколько матчей за первую команду в начале 2022 года.

4. Ламин Ямал вышел на поле только со скамейки запасных. На этот раз 15-летний парень не был среди звездных исполнителей, но мы все знаем, на что он способен.