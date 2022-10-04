Журналистка назвала точную дату, когда Месси вернется в «Барселону»

По словам Вероники Брунати из Telemundo, Лео Месси официально подпишет контракт с «Барселоной» 1 июля 2023 года.

Текущий контракт аргентинца с «Пари Сен-Жермен» истекает 30 июня, так что это первый день, когда он может официально подписать контракт с другим клубом.

Переговоры о возвращении 35-летнего футболиста на «Камп Ноу» уже начались, сообщает аргентинское издание TyC Sports.

«Барселона» считает, что финансово способна повторно подписать легенду клуба и позволить себе его зарплату.