Игрок, которого «Барса» могла подписать вместо Кунде. Речь идет о звезде АПЛ

Фабрицио Романо заявил, что «Барселона» планировала подписать Вильяма Салиба, если бы летом клуб упустил Жюля Кунде.

В отличие от Кунде, Салиба не играет на позиции правого защитника. При этом на данный момент Вильям – один из лучших центральных защитников Премьер-лиги.

Француз провел впечатляющий прошлый сезон в «Марселе» и вернулся в «Арсенал» уже в статусе звезды.

Напомним, что «Барселона» подписала Жюля Кунде за 50 млн евро, контракт с французом рассчитан на пять лет.

А кого бы вы предпочли видеть в «Барсе»: Кунде или Салиба?