Лучший бомбардир, лучший вратарь и многое другое: «Барса» доминирует в Ла Лиге 🔥🔥🔥

«Барселона» начала неделю как лидер лиги после 7-го тура, поскольку «Реал» наконец потерял очки.

Однако каталонцы доминируют в лиге не только по набранным очкам.

Вот еще пять показателей, по которым «Барса» впереди.

Наибольшее количество голов – «Барселона» (19)

Наименьшее количество пропущенных мячей – «Барселона» (1)

Лучший бомбардир - Роберт Левандовски (9)

Лучший ассистент — Ансу Фати, Алехандро Бальде (3)

«Сухие» матчи - Марк-Андре тер Штеген (6)

«Барса», без сомнения, является достойным лидером лиги. Домашняя ничья с «Райо Вальекано» в первом туре была не более чем осечкой.