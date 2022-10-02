«Он действительно вернулся». Болельщики в восторге от игры звезды «Барсы» в матче с «Мальоркой»

Болельщики «Барселоны» были в восторге от игры Марк-Андре тер Стегена в прошедшем матче с «Мальоркой». Голкипер продлил свою сухую серию в Ла Лиге до 534 минут. Всего в текущем турнире он провел 6 игр на ноль из 7.

Последний раз тер Стеген пропускал в Примере 21 августа – в матче с «Сосьедадом» (4:1).

Вот реакция некоторых болельщиков в Twitter:

«Пост благодарности Тер Стегену».

«Тер Стеген – лучший голкипер в мире».

«Для меня Тер Стеген – игрок матча. А ваши извинения должны быть столь же громкими, как было ваше неуважение».

«Тер Стеген действительно вернулся. Он сохранил нас в игре. Большое ему спасибо».

«Тер Стеген – лучший в мире. Ни один вратарь не показал тот же уровень, что и он в этом сезоне: 6/7 сухих матчей в Ла Лиге».

«Мне нравится, что все хвалят Тер Стегена! Так и надо».

Тер Стеген присоединился к «Барселоне» в 2014 году, он начинал, как дублер Клаудио Браво, но стал основным голкипером команды. На счету немца 336 матчей за «Барселону», 135 из них он сыграл на 0.

У Марка-Андре за плечами также 30 выступлений за сборную Германии, если бы не Мануэль Нойер, то он был бы первым вратарем команды.