Жюль Кунде замечен на тренировке «Барсы» перед матчем с «Мальоркой»

Жюль Кунде вернулся к тренировкам в общей группе перед завтрашним матчем «Мальорка» - «Барселона». Французский центральный защитник был замечен в компании одноклубников после подтверждения травмы левого бицепса на прошлой неделе.

Скорее всего Кунде принимал участие в легкой тренировке команды, потому что он не может быть готов к матчу с «Мальоркой». Возвращение Жюля ожидается ближе к класико 16 октября.

После перехода их «Севильи» 23-летний футболист принял участие в трех матчах «Барсы» и в каждом из них помог сохранить своей команде ворота сухими, а также отметился двумя ассистами.