У Хави есть три варианта для решения проблемы в защите

В эту субботу «Барселона» сыграет с «Мальоркой», стартовый состав пока не определен - учитывая травмы Кюнде, Араухо и Бельерина, у Хави есть три варианта для решения проблемы в обороне.

Новая роль для Рафиньи

Эрик Гарсия, Жерар Пике и Андреас Кристенсен могут сформировать трио в обороне, а Рафинья будет задействован на правом фланге.

Серджи Роберто

Это самый очевидный вариант, но Роберто провел последние несколько матчей за пределами поля из-за травмы, вполне возможно, что сейчас он не в лучшей форме.

Академия в помощь

Есть небольшой шанс, что Хави обратиться к молодым игрокам академии. Лучшим вариантом станет Альваро Нуньес - 22-летний правый защитник, присоединившийся к «Барсе В» из «Бильбао» этим летом.