Бускетс, похоже, определился с новым клубом: розовая форма из МЛС ему явно к лицу

Полузащитник «Барселоны» Серхио Бускетс может покинуть клуб летом, сообщает Sport.es.

По сведениям источника, 34-летний испанец готов по окончании сезона перейти в «Интер Майами». Контракт игрока с каталонским клубом заканчивается летом 2023 года.

Сам полузащитник пока не подтверждает и не опровергает разговоры о своем будущем: «Ничего не могу сказать, потому что нечего. Вообще ничего, несмотря на появившиеся слухи. Официально информации нет. Посмотрю, как сыграю в этом сезоне. Хочу наслаждаться собой, потом сделаю выводы».