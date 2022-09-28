FC BARCELONA
Блог

Бускетс, похоже, определился с новым клубом: розовая форма из МЛС ему явно к лицу

Клубы
Барселона Барселона
Серджи Бускетс Серджи Бускетс
Интер Майами Интер Майами
Футбол Футбол

Полузащитник «Барселоны» Серхио Бускетс может покинуть клуб летом, сообщает Sport.es.

По сведениям источника, 34-летний испанец готов по окончании сезона перейти в «Интер Майами». Контракт игрока с каталонским клубом заканчивается летом 2023 года.

Сам полузащитник пока не подтверждает и не опровергает разговоры о своем будущем: «Ничего не могу сказать, потому что нечего. Вообще ничего, несмотря на появившиеся слухи. Официально информации нет. Посмотрю, как сыграю в этом сезоне. Хочу наслаждаться собой, потом сделаю выводы».

Комментарии

Возможно, ваш комментарий – оскорбительный. Будьте вежливы и соблюдайте правила
Комментарии модерируются. Пишите корректно и дружелюбно.
  • По дате
  • Лучшие
  • Актуальные